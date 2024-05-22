Filipinler'de Facebook skandalı: Yeni doğmuş bebekler satılıyor

Filipin hükümeti sosyal medya platformu Facebook'a, yeni doğmuş bebekleri "evlatlık verme" adı altında sattığı bildirilen sitelere erişim engeli getirilmesi yönünde çağrıda bulundu. Daha önce de Facebook'u bu konuda uyaran hükümet, 20 ila 30 Facebook hesabının çocuk kaçakçılığına karıştığını tespit etti.

Filipinler'de Facebook skandalı: Yeni doğmuş bebekler satılıyor

Filipinler basınına göre, ülkenin Sosyal Yardım Bakanı Rex Gatchalian dün yaptığı açıklamada, sosyal ağ hizmeti 'un evlat edinme kisvesi altında çocukların çevrimiçi satışıyla uğraşan sayfaları kapatması gerektiğini söyledi.

ONLARCA HESAP ÇOCUK SATIYOR

Filipinler Ulusal Çocuk Bakımı Otoritesi (NACC) 2023 yılından beri sosyal medya sitelerini izliyor. Kurum araştırmasında, 20 ila 30 Facebook hesabının çocuk kaçakçılığına karıştığını tespit etti.

Facebook'un insan kaçakçılığı ihlalleri de dahil olmak üzere düzenlenmemiş içerik konusunda "sorumluluk eksikliği" vurgulandı.

FİLİPİNLER POLİSİ GÖREVDE

NACC Genel Müdürü Müsteşarı Janella Estrada, bu Facebook sayfalarının binlerce takipçiye sahip özel hesaplar olduğunu söyledi.

Estrada, "Şubat ayından bu yana, bu yasa dışı faaliyete son vermek için Filipin Ulusal Polisi ile koordineli çalışıyoruz" diye ekledi.

FACEBOOK'TAN TEPKİ YOK

Yetkili, Facebook'un NACC'nin geçen yıl konuyla ilgili gönderilen mektubuna yanıt vermediğini vurguladı.

Filipinler hükümetine göre platformun düzenleme eksikliği, Facebook'un annelere çocuklarını platformda "satmasına" izin verdiği anlamına geliyor.

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