Filipinler'de Facebook skandalı: Yeni doğmuş bebekler satılıyor

Filipinler basınına göre, ülkenin Sosyal Yardım Bakanı Rex Gatchalian dün yaptığı açıklamada, sosyal ağ hizmeti Facebook'un evlat edinme kisvesi altında çocukların çevrimiçi satışıyla uğraşan sayfaları kapatması gerektiğini söyledi.

ONLARCA HESAP ÇOCUK SATIYOR



Filipinler Ulusal Çocuk Bakımı Otoritesi (NACC) 2023 yılından beri sosyal medya sitelerini izliyor. Kurum araştırmasında, 20 ila 30 Facebook hesabının çocuk kaçakçılığına karıştığını tespit etti.



Facebook'un insan kaçakçılığı ihlalleri de dahil olmak üzere düzenlenmemiş içerik konusunda "sorumluluk eksikliği" vurgulandı.

FİLİPİNLER POLİSİ GÖREVDE



NACC Genel Müdürü Müsteşarı Janella Estrada, bu Facebook sayfalarının binlerce takipçiye sahip özel hesaplar olduğunu söyledi.



Estrada, "Şubat ayından bu yana, bu yasa dışı faaliyete son vermek için Filipin Ulusal Polisi ile koordineli çalışıyoruz" diye ekledi.



FACEBOOK'TAN TEPKİ YOK



Yetkili, Facebook'un NACC'nin geçen yıl konuyla ilgili gönderilen mektubuna yanıt vermediğini vurguladı.



Filipinler hükümetine göre platformun düzenleme eksikliği, Facebook'un annelere çocuklarını platformda "satmasına" izin verdiği anlamına geliyor.

