Filipinler’de feribot açık denizde alev aldı, yolcular kurtarıldı

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, M/V Esperanza Star adlı feribot Siquijor eyaletinden Bohol’a seyahat ederken sabah saatlerinde açık denizde alev aldı.



İki geminin yangını söndürmek üzere gönderildiği kurtarma operasyonu 5 saatten fazla sürdü ve 65 yolcu ile 55 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Fotoğraf: Reuters Sahil Güvenlik Sözcüsü Joy Gumatay "Feribotta bulunan herkes güvende." diyerek, yolcular ve mürettebatın Bohol eyaletinin liman kenti Tagbilaran'a getirildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.



Filipinler Sahil Güvenliği tarafından yayımlanan görsellerde, feribotun güverte kısmından alev ve siyah dumanların yükseldiği görülüyor.