Filipinler'de rekor sıcaklık uzaktan eğitim kararı aldırdı

Filipinler Meteoroloji Bürosu'ndan (PAGASA) yapılan açıklamada, gelecek üç gün boyunca sıcaklıkların 37 dereceye ulaşabileceği ve hissedilen sıcaklığın 45 derece gibi rekor bir seviyede kalmasının beklendiği bildirildi.



Sıcaklığın, uzun süre maruz kalınması durumunda "sıcak çarpmasına" neden olabileceği için "tehlikeli" olarak sınıflandırılan aralıkta olduğu kaydedildi.



Filipinler Eğitim Bakanlığı ise rekor sıcaklık tahmininin açıklanmasının ardından sınıfların kalabalık olabileceği ve çoğunda klima bulunmadığı gerekçesiyle devlet okullarına iki gün boyunca çevrim içi öğrenime geçilmesi talimatını verdi.