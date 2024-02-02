Filipinler'de sel 6 can aldı

"Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan ve sık sık sarsıntılar yaşayan Filipinler, şimdi de şiddetli yağışlarla mücadele ediyor.



Filipinlerin en büyük ikinci adası Mindanao başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre adaya bağlı Davao de Oro bölgesinde sel ve toprak kayması nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti.

Yerel basının aktardığına göre Bölgedeki Sivil Savunma Ofisi, 31 Ocak Çarşamba günü Davao Bölgesi'nde meydana gelen şiddetli yağışların burada yaşayan 1400'den fazla kişiyi yerinden ettiğini duyurdu.

Geçen pazar gününden bu yana 23 toprak kaymasının yaşandığı Maragusan belediyesinin, felaketten en fazla etkilenen bölge olduğu ve buradaki köylerde yaşayan 10 binden fazla kişinin afet nedeniyle evlerinden tahliye edildiği bildirildi. Agusan del Sur kentindeki Bunawan ve Veruela belediyelerinde ise yaklaşık 5 bin kişinin tahliye merkezlerine sığındığı kaydedildi.

Ayrıca selin vurduğu bölgelerdeki 44 yerel yönetimin, iş ve okulları tatil ettiği aktarıldı.









