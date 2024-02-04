Filipinler'de siyasi gerilim: Eski başkandan ayrılıkçı çağrı

Filipinler'de siyasi gerilim son günlerde tırmanırken, Eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ayrılıkçı çıkışına güvenlik yetkililerinden sert tepki geldi.



Rodrigo Duterte, Mindanao gibi güçlü hakimiyeti bulunan bazı güney adalarını takımadalardan ayırmakla tehdit etti. Eski başkan, memleketi Mindanao'nun Filipinler'den bağımsızlığını talep etti.



Bunun üzerine Ulusal Güvenlik Danışmanı Eduardo Ano, Filipin hükümetinin ulusu bölme girişimlerine karşı "otorite ve güç" kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Açıklamasında Duterte'nin ismini kullanmayan Ano, ayrılıkçı girişimlere kararlılıkla karşılık verileceğini ifade etti.



Ano, Duterte'nin çağrılarının eski ayrılıkçı gruplarla yapılan barış anlaşmalarına zarar verdiğini de açıkladı. Hükümet, bölgenin en büyük isyancı grubu Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) ile barış anlaşması imzalanmıştı.



Diğer taraftan Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un anayasayı değiştirme girişimleri çerçevesinde ittifakı ile arası bozuldu. Marcos, 1987 anayasasını değiştirmenin amacının yabancı yatırımları kolaylaştırmak olduğunu söylemişti. Duterte ise Marcos'u iktidarda kalmak için anayasa değişikliğini kullanmakla suçladı.



Rodrigo Duterte'nin kızı Sara Duterte-Carpio halihazırda Marcos'un başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

