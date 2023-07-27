Filipinler'de tekne alabora oldu: 30 ölü

Filipinler'in Rizal bölgesindeki Laguna de Bay Gölü'nde seyreden yolcu teknesinin alabora olması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de tekne alabora oldu: 30 ölü
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Filipinler tanıtımında başka ülkelerin fotoğraflarını kullandı

Filipinler tanıtımında başka ülkelerin fotoğraflarını kullandı

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Xinhua'nın haberine göre, sahil güvenliğinden kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Sahil güvenlik, Rizal bölgesinde, yerel saatle 13.00 civarında gölde seyreden teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Teknede 70 yolcunun bulunduğu tahmin ediliyor.

Filipinler'de tekne alabora oldu: 30 ölü - 1

Şiddetli rüzgarla sarsılan teknenin, paniğe kapılan yolcuların iskele tarafına yığılması sonucu alabora olduğu belirtiliyor.

Ülkenin kuzey kesimlerinde etkili olan Doksuri Tayfunu nedeniyle Filipinler'de birçok limanda sefere çıkma yasağı uygulanıyordu.

Sahil güvenlik yaklaşık 3 bin 800 yolcunun limanlarda mahsur kaldığını kaydetmişti.

​​​​​​​Doksuri Tayfunu nedeniyle ülkede 6 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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