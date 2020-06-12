Filipinler'de terörizmle mücadele yasa tasarısı protesto edildi

Başkent Manila'da, polisin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kamuya açık yerlerde toplanma yasağını ihlal edenlerin gözaltına alınabileceği uyarısına rağmen göstericiler, tasarıyı yasalaşması halinde muhalifleri hedef alabileceği gerekçesiyle protesto etti.



Muhalifler, bir suçlama olmaksızın 3 günden fazla gözaltının anayasaya aykırı olduğunu ve hükümeti eleştirenlere karşı kötüye kullanılabileceğini savundu.



Diğer bir gösteride de koruyucu maske takan yaklaşık 300 işçi, 50 araçlık konvoyla İnsan Hakları Komisyonuna doğru ilerledi.



İşçi lideri Josua Mata, "Hükümet, salgından ekonomiye kadar her şeyi yanlış ele aldı." değerlendirmesinde bulunarak, hükümetin halkın protestosunu engellemek için salgın nedeniyle getirilen sağlık kısıtlamalarını bahane ettiğini söyledi.



Protestolarda herhangi bir şiddet olayı ya da gözaltı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Muhalefet ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen yeni terörizmle mücadele yasa tasarısına göre, bilerek ve isteyerek terörist bir örgüte ya da yapılanmaya katılan kişilere 12 yıl hapis cezası verilebilecek. Şüpheliler, suçlama isnat edilmeden 24 güne kadar gözaltına tutulabilecek.



Tasarının, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin imzasıyla yasalaşması halinde Filipinler'de İnsan Güvenliği Yasası 2007 yürürlükten kalkacak.



Filipinler'in resmi PNA ajansı, 4 Haziran'da, Temsilciler Meclisinin Terörizmle Mücadele Yasası 2020'yi kabul ettiğini duyurmuştu.



Tasarının, "terörist bir eylemin planlanması, hazırlığı, kolaylaştırılması ve eğitiminin verilmesi, terörizm hazırlığıyla bağlantılı nesnelere sahip olunması ya da doküman biriktirilmesi gibi faaliyetlerde bulunanlara şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasını öngördüğü" belirtilmişti.



Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, hükümetin, yasayı, muhalif grupları hedef almak için kullanacağı yönündeki endişeleri kabul etmemişti.



Roque, hala Marawi'deki terörist örgütlerin tehditleriyle karşı karşıya olduklarını belirterek, Sulu'da yine Ebu Seyyaf örgütünün bir saldırısına tanıklık ettiklerini, bunun sonsuz bir döngü olduğunu belirtmişti.



İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Jacqueline de Guia ise tasarı çerçevesindeki uzun tutukluluk süresinin "zalim, insanlık dışı, küçültücü muamele ya da işkenceyle" sonuçlanabileceği yönündeki kaygılarını dile getirmişti.



Filipinler ordusu 23 Mayıs 2017'de ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, askerlerle çatışmaya giren DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.



Çıkan çatışmaların ardından Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından Temmuz 2017'de olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.



Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

