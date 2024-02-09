Filipinler'de toprak kayması: 60 saat sonra mucize kurtuluş

Filipinler'de bir altın madenin bulunduğu köyde şiddetli yağışların ardından toprak kayması gerçekleşti. Toprak kayması sonucunda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 100 kişiden ise haber alınamıyor.



Arama kurtarma ekipleri kazı çalışmalarında canlı bulma umudunu yitirdiği sırada, olaydan 60 saat sonra yaşı açıklanmayan bir kız çocuğunun canlı kurtarıldığı bildirildi.

ÇIPLAK ELLERLE KAZIYORLAR



Davao de Oro eyaleti afet dairesi yetkilisi Edward Macapili yaptığı açıklamada, ekiplerin küçük kızı hayatta kalanları aramak için çıplak ellerle ve küreklerle kazı yaptıkları sırada bulduğunu söyledi.



"Bu bir mucize" diyen Macapili, bölge halkının kayıpların muhtemelen öldüğüne inandığını da söyleyerek, "Bu, kurtarıcılara umut veriyor. Bir çocuğun dayanıklılığı genellikle yetişkinlerden daha azdır, ancak yine de çocuk hayatta kaldı" ifadelerini kullandı.



BÖLGEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Civardaki dört köyden yüzlerce aile, toprak kayması korkusuyla evlerinden tahliye edilerek acil durum merkezlerine sığınmak zorunda kaldı. Bölge genelindeki okullarda derslere ara verildi.



Macapili, heyelanın vurduğu bölgenin 2007 ve 2008'deki heyelanlardan sonra "inşaata kapalı bölge" ilan edildiğini söyledi.



İddiaya göre insanlardan bölgeyi terk etmeleri istendi ve yeniden yerleşim alanı verildi, ancak insanlar çok inatçıydı ve yaşam alanı olarak benimsedikleri bölgeye geri döndü.