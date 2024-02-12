Filipinler'de toprak kayması: Can kaybı 68’e yükseldi

SERVİS BEKLEYENLER TOPRAK ALTINDA KALDI



Geçtiğimiz salı günü yerel saatle 19.30 civarında meydana gelen toprak kaymasında bölgede faaliyet gösteren bir madencilik firması çalışanlarının servis bekledikleri alanda toprak altında kaldığı açıklanmıştı. Ayrıca en az 3 otobüs ve bazı yapıların çamur ve toprağa gömüldüğü bildirilmişti.

SON 10 YILIN EN CİDDİ TOPRAK KAYMASI



Davao de Oro eyaleti yetkililerinden Edward Macapili, yaptığı açıklamada, afetin "son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması" olduğunu vurguladı.



Arama kurtarma çalışmalarının ne kadar süreceğine dair henüz bir zaman çizelgesi belirlemediklerini belirten Macapili, toprak kayması nedeniyle bazı yerleşim yerlerini kaplayan toprak ve moloz yüksekliğinin 50 metreye kadar çıktığını kaydetti.