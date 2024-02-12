Filipinler'de toprak kayması: Can kaybı 68’e yükseldi

Filipinler’in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor.
Maco kasabasındaki altın madeninin yakınlarında meydana gelen afette yetkililer, can kaybı sayısının 68’e yükseldiğini duyurdu.
Görevliler, kayıp kişileri ise canlı kurtarma umutlarının azaldığını belirtirken arama çalışmalarının süreceği belirtildi. Yaralanan 32 kişi ise tedavi altına alındı.
Eyalet yetkilisi Edward Macapili, bölgedeki çalışmalara 300’den fazla kişinin katıldığını ancak şiddetli yağışların ve yeni bir toprak kayması tehdidinin operasyonları engellediğini söyledi. Macapili, “Kurtarma ekipleri, zor da olsa elinden geleni yapıyor” diye konuştu.
SERVİS BEKLEYENLER TOPRAK ALTINDA KALDI
Geçtiğimiz salı günü yerel saatle 19.30 civarında meydana gelen toprak kaymasında bölgede faaliyet gösteren bir madencilik firması çalışanlarının servis bekledikleri alanda toprak altında kaldığı açıklanmıştı. Ayrıca en az 3 otobüs ve bazı yapıların çamur ve toprağa gömüldüğü bildirilmişti.
SON 10 YILIN EN CİDDİ TOPRAK KAYMASI
Davao de Oro eyaleti yetkililerinden Edward Macapili, yaptığı açıklamada, afetin "son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması" olduğunu vurguladı.
Arama kurtarma çalışmalarının ne kadar süreceğine dair henüz bir zaman çizelgesi belirlemediklerini belirten Macapili, toprak kayması nedeniyle bazı yerleşim yerlerini kaplayan toprak ve moloz yüksekliğinin 50 metreye kadar çıktığını kaydetti.
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