Filipinler'de yanardağ alarmı: Tahliyeler başladı

Pilipinler'in başkenti Manila'daki 2.462 metre yüksekliğindeki Mayon Yanardağı'nda volkanik hareketlilik tespit edilmesi üzerine alarm seviyesi 5 üzerinden 3’e çıkarıldı.
Patlama ihtimaline karşı, bölge sakinleri de tahliye edilmeye başlandı. Tahliye çalışmalarına, kurtarma ekiplerinin yanı sıra polis ve askerler de destek verdi.
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, tehlikeli bölgeden tahliyelerin devam ettiğini belirtirken krizden etkilenenlere yardım sağlayacaklarının sözünü verdi.
Bölgeden ne kadar kişinin tahliye edildiğine ilişkin bilgi verilmedi.
2018'DE PATLAMIŞTI
Ülkenin en aktif yanardağı Mayon'u çevreleyen 6 kilometre çapındaki alan yasak bölge olmasına rağmen Filipinli köylüler burada ikamet edip tarım yapmaya devam ediyor.
Patlama ihtimaline karşı yanardağ çevresinde alarm seviyesi 5 üzerinden 3’e çıkarılmıştı.
Mayon Yanardağı 2018'de patlayarak on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.
ATEŞ KUŞAĞI OLARAK ADLANDIRILIYOR
Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.
Son dört yüzyılda 50'den fazla kez patlayan Mayon, ülkedeki 24 yanardağ arasında en aktif olanlardan biri. En yıkıcı patlama, lav akıntılarının bir kasabayı gömdüğü ve 1200 kişiyi öldürdüğü Şubat 1841'de meydana gelmişti
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