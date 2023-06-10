Filipinler'de yanardağ alarmı: Tahliyeler başladı

ATEŞ KUŞAĞI OLARAK ADLANDIRILIYOR



Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.



Son dört yüzyılda 50'den fazla kez patlayan Mayon, ülkedeki 24 yanardağ arasında en aktif olanlardan biri. En yıkıcı patlama, lav akıntılarının bir kasabayı gömdüğü ve 1200 kişiyi öldürdüğü Şubat 1841'de meydana gelmişti