Filistin Başbakanı Iştiyye istifa ettiğini duyurdu

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında konuştu.



Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten Iştiyye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine işaret etti.



Liderliğindeki hükümetin Filistin halkının ihtiyaçları ile İsrail'in yerleşim planlarına karşı haklarını koruma mücadelesinde bir denge oluşturduklarını anlatan Iştiyye, "Hükümetin istifasını, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yetkisine bıraktım." dedi.



Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler bağlamında gelecek dönemde hükümet düzeyinde yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Iştiyye, ulusal bir temele dayalı Filistin uzlaşmasını sağlayacak birlik müzakerelerine ve tüm Filistin topraklarını yönetecek geniş katılımlı birliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.



Filistin yönetiminin İsrail'in uygulamalarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirten Iştiyye, Filistin devleti kuruluncaya kadar İsrail'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.



İstifa kararını hem Gazze Şeridi'nde hem de işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına yönelik saldırılarla ilgili güvenlik, siyasi ve ekonomik gelişmeler ışığında aldığına dikkati çeken Iştiyye, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu karar, Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının gölgesinde alındı."



İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria ve Kudüs'te benzeri görülmemiş saldırılar yapmasının da kararda etkili olduğuna işaret eden Iştiyye, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) tasfiye etme girişimlerinin olduğu ve Filistin yönetiminin de siyasi rolünden uzaklaştırılarak idari bir araca dönüştürülmeye çalışıldığını kaydetti.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları döneminde Filistin hükümetinin de zor ve karmaşık mücadeleler verdiğinin altını çizen Iştiyye, "İşgale karşı mücadeleye devam edeceğiz. Filistin yönetimi de Filistin devletinin kurulması için ulusal mücadelesini sürdürecek." diye konuştu.

