Filistin destekçisi milletvekiline "terör propagandası" suçlaması

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Paris Emniyet Müdürlüğünün kendisini ifadeye çağırdığını duyurdu.



Hiçbir çağrılmanın ve korkutmanın kendilerini Filistin halkına yapılan soykırımı protesto etmekten alıkoyamayacağını vurgulayan Panot, düşünce özgürlüğüne ve demokrasiye yönelik "endişe verici saldırıların" farkında olunmasını istedi.



Panot’un "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrılması siyasilerden de tepki topladı.



Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Manon Aubry, X hesabından yaptığı paylaşımda, Panot'un ifadeye çağrılmasını "benzeri görülmemiş ve son derece ciddi" bir olay olarak niteleyerek herkesi tepki göstermeye çağırdı.



Milletvekili Farida Amrani de paylaşımında "Filistin soykırımına karşı olan tüm seslerin" (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron yönetimi tarafından susturulmaya çalışıldığı eleştirisinde bulundu.

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