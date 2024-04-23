Filistin destekçisi milletvekiline "terör propagandası" suçlaması

Fransa'da Filistin'e verdiği destekle bilinen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Milletvekili Mathilde Panot "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.

Filistin destekçisi milletvekiline "terör propagandası" suçlaması

Boyun Eğmeyen (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Paris Emniyet Müdürlüğünün kendisini ifadeye çağırdığını duyurdu.

Hiçbir çağrılmanın ve korkutmanın kendilerini halkına yapılan soykırımı protesto etmekten alıkoyamayacağını vurgulayan Panot, düşünce özgürlüğüne ve demokrasiye yönelik "endişe verici saldırıların" farkında olunmasını istedi.

Panot’un "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrılması siyasilerden de tepki topladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Manon Aubry, X hesabından yaptığı paylaşımda, Panot'un ifadeye çağrılmasını "benzeri görülmemiş ve son derece ciddi" bir olay olarak niteleyerek herkesi tepki göstermeye çağırdı.

Milletvekili Farida Amrani de paylaşımında "Filistin soykırımına karşı olan tüm seslerin" (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron yönetimi tarafından susturulmaya çalışıldığı eleştirisinde bulundu.

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