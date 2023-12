Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor" kullanmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığının X hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 63. gününe girdiği belirtilen açıklamada, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım savaşı yürütüldüğü belirtildi.



Saldırıların kapsamının durmaksızın genişlediği ifade edilen açıklamada, yerinden edilen Filistinlilerin ve onların sığındığı okulların, hastanelerin, çeşitli kuruluşların ve Birleşmiş Milletlere ait yapıların İsrail'in hedefi haline geldiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, beyaz fosfor gibi uluslararası yasaklı bombaların kullanılması ve yerinden edilmiş sivillerin defalarca Gazze'nin güneyine doğru zorla göç etmeye zorlanması kınandı.



Filistin'in El-Aksa televizyonunda yer alan haberde, İsrail'in bugün çok sayıda sivilin kaldığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okula yönelik saldırıda, "fosfor ve duman bombası" kullandığı belirtilmişti.



Televizyonun muhabiri Enes es-Şerif, "Şu an işgalciler, Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı bir okula çok sayıda fosfor ve dumanlı bombalar yağdırıyor." ifadelerini kullanmıştı.



Paylaşılan görüntülerde çok sayıda sivilin bombalar sonucu beyaz dumanla kaplanan sokaklarda kaçıştığı görülmüştü. Saldırılarda onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılmıştı.