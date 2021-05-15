Filistin için kritik toplantı

NTV Haber 15.05.2021 - 17:32
İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere yarın video konferans yöntemiyle toplanacak.
Türkiye'yi de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir" ifadesi yer aldı.