Filistin Kızılayı: İsrail'in insani yardım kamyonlarını kamuflaj olarak kullanması savaş suçudur

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'de 4 esiri kurtarma "operasyonunda" insani yardım kamyonlarını kamuflaj olarak kullanmasının savaş suçu olduğunu belirtti.

Filistin Kızılayı: İsrail'in insani yardım kamyonlarını kamuflaj olarak kullanması savaş suçudur

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada,  ordusunun kullandığı bu yöntemin insani yardım çalışmalarına katılan ekiplerin hayatını tehlikeye attığına işaret edildi.

Açıklamada, "işgal güçlerinin gıda güvenliğinin bulunmadığı bir süreçte, yardım kisvesi altında sivil insanlara ihanet ettiği" vurgulandı.

Filistin Kızılayı, uluslararası topluma 'e işlediği bu savaş suçundan dolayı hesap sorulması, sivil savunma, sağlık çalışanları ve sivillerin acilen korunması için çağrıda bulundu.

İSRAİL ASKERİ, NUSAYRAT'A YARDIM KAMYONU İLE SIZDI

Filistinli kaynaklar, İsrail özel kuvvetlerinin, Şeridi'ndeki 4 İsrailli esiri kurtarmak için Nusayrat Mülteci Kampı'na kapalı nakliye kamyonu ve sivil araçla sızdığını belirtildi.

Söz konusu kaynaklar, "Gazze Şeridi'nde yaygın olan bu nakliye kamyonları genellikle eşya taşımak için kullanılıyordu ancak İsrail saldırıları nedeniyle artık sıklıkla insani yardımların taşınmasında kullanılır oldu." açıklamasında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise saldırıdan saatler sonra yaptığı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin Nusayrat'a yardım kamyonlarıyla girmediğini ve ABD'nin yüzer iskelesinin de kullanılmadığını iddia etti.

İsrail ordusunun 8 Haziran'daki 4 İsrailli esiri "kurtarma operasyonundan" önce Nusayrat Mülteci Kampı, yerinden edilen Filistinlilerin yoğun şekilde bulunduğu bir bölge idi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğünü ve 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirdi.

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