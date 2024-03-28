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Filistin'de yeni hükümet: Devlet Başkanı Abbas onay verdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkenin yeni Başbakanı Muhammed Mustafa liderliğinde kurulan yeni hükümete onay verdi.

Filistin'de yeni hükümet: Devlet Başkanı Abbas onay verdi

Geçtiğimiz ay istifa eden Başbakanı Muhammad İştiyye’nin yerine gelen Başbakanı Muhammed Mustafa liderliğinde kurulan yeni hükümete, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından onay verildi.

Yeni hükümet, pazar günü resmen göreve başlayacak.

Başbakan Mustafa, yeni hükümetin "en önemli ulusal önceliğinin" Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesi olacağını belirterek, kabinesinin "Gazze'nin sorumluluğunu üstlenmek de dahil olmak üzere kurumları yeniden birleştirmek için çalışacağını" aktardı.

Abbas Filistin hükümetinin başkanı oldu

Abbas Filistin hükümetinin başkanı oldu

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