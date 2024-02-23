Filistin destekçileri Biden'ın kaldığı oteli bastı

Seçim çalışmaları kapsamında California eyaletinde bulunan Biden, konakladığı San Francisco kentindeki bir otelde Filistin yanlısı göstericilerin protestosuyla karşılaştı.



Yaklaşık 30 kişi olduğu tahmin edilen göstericiler, otele girdi ve "Biden, saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz." sloganları attı.



Grubun bazı üyeleri, ellerinde "Soykırımı finanse etmeyi durdurun: ABD'nin İsrail'e yaptığı tüm yardımlara son verin" yazılı pankartlar taşıdı.



"Şimdi ateşkes" çağrıları yapan göstericiler, ayrıca Biden'a hitaben "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" şeklinde slogan attı.

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