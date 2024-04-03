Finlandiya ile Ukrayna 10 yıllık güvenlik işbirliği anlaşması imzaladı

Finlandiya ile Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik işbirliği ve uzun vadeli destek anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, bugün Ukrayna'yı ziyaret etti. Stubb'ın ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile iki ülke arasında güvenlik işbirliği ve uzun vadeli destek anlaşması imzalandığı belirtildi.

Anlaşma siyasi destek, Ukrayna'nın savunma ve güvenliğine destek ve Ukrayna'nın reformları ve yeniden inşasına destek gibi bir dizi konuyu kapsıyor.



Stubb'ın ofisinden yapılan açıklamada "10 yıllık anlaşma Finlandiya'nın Ukrayna'yı destekleme konusundaki uzun vadeli kararlılığının bir kanıtıdır" denildi.



Stubb ayrıca Zelenski'ye Finlandiya'nın yaklaşık 188 milyon euro değerinde bir savunma malzemesi paketi daha göndereceğini ve 2022'den bu yana Finlandiya'nın toplam katkısının yaklaşık 2 milyar euroya ulaşacağını söyledi.