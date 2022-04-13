Finlandiya ve İsveç'ten NATO adımı

Rusya'nın Ukrayna saldırısı Finlandiya ve İsveç'i de NATO üyeliği konusunda harekete geçirdi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Stokholm'de bir araya geldi.



Finlandiya Başbakanı Marin, NATO üyeliği konusundaki kararlarını önümüzdeki haftalarda açıklayacaklarını söyledi. Marin, "NATO üyesi olmakla NATO'nun ortağı olmak arasında çok açık bir fark var ve bu böyle olmaya devam edecek. NATO tarafından sağlanan güvenlik garantilerine sahip olmanın üyelik dışında bir yolu yok" dedi.



"Rusya komşumuz ve uzun bir sınırımız var" diyen Marin, "Ukrayna'da nasıl davrandıklarını görüyoruz. Elbette biz de buna göre hazırlıklar yapmalıyız." dedi.



İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da Avrupa'da yeni bir güvenlik durmunun söz konusu olduğunu ve bu durumu değerlendirerek NATO üyeliği konusunda bir karara varacaklarını söyledi.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Avrupa'da güvenliğin artmayacağını belirterek "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değildir. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz." ifadelerini kullanmıştı.

NATO ÜYESİ ÜLKELER