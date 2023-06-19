Finlandiya'nın yeni başbakanı yarın belli olacak

Finlandiya'da yeni başbakan yarın belli oluyor.

Finlandiya hükümetinden yapılan resmi açıklamada, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, bugün, seçimleri birinci tamamlayan Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo ile bir araya geleceği ifade edildi.



Yarın Finlandiya saati ile 11.00'de Genel Kurul toplanacak ve başbakan adayı hakkında bilgilendirilme yapılarak yeni başbakan seçilecek.



Yeni başbakanın, dört partili koalisyon kurma konusunda başarı elde eden Orpo olmasına kesin gözle bakılıyor.



Yarın öğleden sonra başlayacak oturumda da Cumhurbaşkanı Niinistö, Başbakan ve bakanları resmen atayacak.



Ayrıca, mevcut hükümetin istifası da yarın resmen kabul edilecek.

