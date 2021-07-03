Florida enkazında bilanço ağırlaşıyor

NTV Haber 03.07.2021 - 11:29
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.
24 Haziran'da çöken binada, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Enkaz altında kaldığı düşünülen 126 kişiden ise hala haber alınamıyor.
İTFAİYE ERİNİN KIZIYMIŞ
Cansız bedeni bulunan kişilerden birinin, arama kurtarma çalışmalarında yer alan bir itfaiyecinin, 7 yaşındaki kızı olduğu açıklandı.
Miami Belediye Başkanı binanın kalan kısmının da planlı yıkılma işlemi için onay verdiğini açıkladı.