Florida'da uçak otoyola düştü: 2 kişi öldü

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) yaptığı açıklaya göre ABD'deki Ohio şehrinde havalanan "Bombardier Challenger 600" jetinin pilotu Napoli Havalimanı'na yaklaşırken uçağın her iki motorunun da arızalandığı bildirdi.



Olay yerinden çekilen video ve fotoğraflar, uçağın güneybatı Florida'nın Körfez Kıyısı'ndaki Napoli yakınlarındaki otoyola zorunlu iniş yaptıktan sonra alevler ve dumanla kaplandığını ve yol kenarındaki bir istinat duvarının yanında durduğunu gösteriyor.



Florida Otoyol Devriyesi, uçağın otoyolda bir araba ve bir kamyonete de çarptığını söyledi.



Hem NTSB'ye hem de Federal Havacılık İdaresi'ne göre jet beş kişi taşıyordu.



Otoyol Devriyesi sözcüsü Molly Best, uçaktaki 3 kişinin hayatta kaldığını, 2 kişinin de öldüğünü söyledi.



Ancak iki ölümün uçaktan mı yoksa olaya karışan araçlardan mı kaynaklandığını belirtmeyi reddetti ve yakınlarının bilgilendirildiğini söyledi.



Kazaya karışan otomobil ve kamyonda bulunan kişilerin sayısı belirtilmedi.

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