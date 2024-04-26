Forbes muhabirine yalan haberden gözaltı

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes’un Rus muhabiri Sergey Mingazov, Rus ordusuna ilişkin “yalan” haber yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Forbes muhabirine yalan haberden gözaltı

Merkezi ABD’de bulunan iş dünyasının saygın dergilerinden ’in Rus muhabiri Sergey Mingazov gözaltına alındı.

Forbes ’da görevli Mingazov’un Rus ordusuna ilişkin “yalan” haber yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Mingazov’un avukatı Konstantin Bubon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin Khabarovsk’te tutulduğunu ifade etti.

Bubon, Mingazov’un gözaltı kararının savaşın ilk haftalarında Ukraynalı sivillerin öldüğü Bucha’da Rusya’nın savaş suçu işlediğine dair yayınları yeniden paylaştığı gerekçesiyle alındığını kaydetti.

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına başlamasının ardından kabul edilen yasalar, Rus ordusu hakkında yalan haber yapmaktan hüküm giyen kişilere uzun süreli hapis cezası verilmesini öngörüyor.

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