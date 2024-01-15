Fransa 2024 Paris Olimpiyatları'na hazır mı?

YouGov araştırma şirketinin Le HuffPost haber sitesi için 1001 Fransız yetişkin gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara "Fransa'nın 26 Haziran-11 Ağustos'ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.



Katılımcıların yalnızca yüzde 9'u ülkelerinin olimpiyatlara "kesinlikle" ve yüzde 23'ü "oldukça" hazır bulunduğu görüşünü paylaştı.



Buna karşılık, katılımcıların yüzde 32'si Fransa'nın "gerçekten", yüzde 23'ü ise "hiç" hazır olmadığı yönünde görüş belirtti.





"ULAŞIM ÇALIŞMALARI YETERSİZ"



Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yaklaşık iki ay önce yaptığı açıklamada, halihazırda Parislilerin günlük ulaşımlarını sağlamakta zorluk yaşadıklarını dile getirmiş, olimpiyatların gerçekleştirileceği alanlara toplu taşımayla tam erişim için yürütülen çalışmaların yetişmeyeceğini duyurmuştu.



Hidalgo'nun bu sözleri, hükümet kanadında ciddi tepkilere yol açmıştı.



Fransa polisi sokağa döküldü Haberi Görüntüle BARINMA PROBLEMİ



Paris Olimpiyatları öncesi "müşteri akını" bekleyen otelciler, evsizlere barınma imkanı sağlamak istemiyor. Barınma sorununu çözmek isteyen hükümet, çoğu bölgede valiliklerden evsizler için "geçici karşılama merkezleri" oluşturmalarını istiyor.



Bunun yanı sıra yerel yardım dernekleri, evsizlere sağlanan mekanların, Paris Olimpiyatları'nda görev alacak personel için boşaltıldığını bildiriyor.



Öte yandan, öğrenci yurtlarının da haziran ayı için olimpiyatlarda görev yapacak personelin konaklaması amacıyla boşaltıldığı biliniyor.



Üniversitelilere düşük kiralarla konaklama imkanı sunan CROUS yurtlarında kalan 2 binden fazla öğrencinin bu karardan etkileneceği belirtiliyor.



Muhalefet, evsizlik sorununa etkin çözüm getiremeyen hükümetin, olimpiyatlar öncesi öğrenci yurtlarını boşaltma girişimini eleştiriyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin