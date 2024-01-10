Fransa polisi sokağa döküldü

Bu yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa'da emniyet güçleri sokağa döküldü. Paris 2024'te güvenlik tedbirleri için yeterli sayıda memur olmadığına dikkat çeken eylemci polisler, hükümetten daha iyi şartlar talep ediyor.



Paris 2024'ün güvenlik protokolüne tepki gösteren emniyet güçleri, kelepçeye dönüştürdükleri olimpiyat halkalı bayraklarla üstü açık otobüste eylem yaptı.



"2024 Olimpiyat Oyunları, acı çeken polisler, Fransa için nasıl bir görüntü?" yazılı pankartla İçişleri Bakanlığı'na mesaj veren polisler, talep edilen önlemleri karşılayacak memur sayısının olmadığına dikkat çekti.



"Bizden her yerde olmamızı istiyorlar ama her yerde nasıl olunacağını bilmiyorlar. Bu eylemle hükümete mesaj vermek istiyoruz diye konuşan Fransa Polis Sendikası Başkanı "Dikkat edin, polislerin Olimpiyatlara hazır olduğunu düşünmeyin". Paris 2024 için bizden fazladan önlem almamızı istiyorlar ama bunun için yeterli sayıda memur yok. Bizler de insanız. Yaz aylarında haftada bir gün izin yapacağız." dedi.



Paris 2024'te görev yapacak memurlara 1500 euro prim ödenmesini talep eden polis sendikaları, 18 Ocak'a kadar somut adım atılmazsa greve gitmeyi planlıyor.



Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te Sen Nehri'nde düzenlenecek.

Açılış seremonisini 600 bin seyircinin yerinde izlemesi beklenirken, gösteri süresince 30 bin güvenlik görevlisi mesaide olacak.