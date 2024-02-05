Fransa Dışişleri Bakanı Kudüs'te: İsrail'den "fon teşekkürü"

Kudüs'e giden Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İsralli mevkidaşı İsrail Katz ile bir araya geldi.



İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Hamas'ın esir tuttuğu rehinelere ilaç gönderilmesine yardım ettiği ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'ya aktardığı fonları askıya aldığı için Fransa'ya teşekkür edildi.



BM, Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı Operasyonu"nda rol aldığı gerekçesiyle, Gazze'de bombardıman altındaki Filistinlilere yardım eden UNRWA'nın bazı çalışanlarının işine son vermiş, haklarında soruşturma başlatmıştı. Daha sonra 16 ülke UNRWA'ya yönelik fonları askıya aldığını açıklamıştı.



Bakanlık ayrıca Katz'ın "diplomatik bir çözüm bulunamazsa" komşu Lübnan'daki Hizbullah'a karşı "İsrail'in askeri olarak harekete geçeceğini" vurguladığını söyledi.



İsrail ordusu, cumartesi günü Hizbullah'a şimdiye kadarki en net uyarısını yaparak, provoke edilmesi halinde "derhal saldırmaya hazır" olduklarını kaydetti.



Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli liderlerle de görüşecek olan Sejourne'nin akşam saatlerinde Batı Şeria'ya gitmesi bekleniyor.

