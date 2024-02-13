Fransa, elektrik araç programını yoğun talep nedeniyle durdurdu

Fransız hükümeti, düşük gelirli kişilerin elektrikli araç kiralayabilmeleri amacıyla başlatılan sübvansiyon programını, aşırı talep nedeniyle yılın geri kalanı için durdurduğunu açıkladı.



Program kapsamında, yıllık geliri 15 bin 400 euronun (16 bin 600 dolar) altında kalan kişilere 2024 başından itibaren aylık 100 ila 150 euro karşılığında elektrikli araç kiralama olanağı sağlanmıştı.



Hükümet, normal şartlarda elektrikli araçlara erişim gücü olmayan kişilerin bu araçlara erişebilmeleri için bu programı başlatmıştı.



Aslında daha erken başlatılması planlanan program, Fransız otomobil üreticilerinin yeterli sayıda elektrikli aracı yetiştirememesi nedeniyle bu yılın başına ertelenmişti.



1,5 MİLYAR EUROLUK BÜTÇE



Hükümet bu yıl program kapsamında 20 bin kiralama hizmeti sunmak için 1.5 milyar euro büyüklüğünde bütçe ayırmıştı. Fakat beklentilerin çok üzerinde talep olması nedeniyle bu yıl için bu sayıyı 50 bine çıkardığını ve programın gelecek yıl yeniden uygulanacağını açıkladı.



Hükümet ayrıca daha çok elektrikli araç kullanılması için otomobil satın alacak kişilere 5 bin ile 7 bin euro arasında nakit desteği sağlama teklifinde bulunuyor. Bu da yıllık bazda toplam 1 milyar euroya denk geliyor.



ÇİN OTOMOBİLLERİ PROGRAMA DAHİL EDİLMEDİ



İki programa da dahil edilebilmesi için araçların üretimlerinde ve tedarik süreçlerinde ortaya çıkan karbonun belli bir sınırı aşmamış olması gerekiyor. Bu adımın Çin'de üretilen uygun fiyatlı araçların programa katılamaması için tasarlandığına inanılıyor.



Programa dahil edilen modeller arasında Fransız İtalyan grup Stellantis'in 24 farklı modeli ve Fransız şirket Renault'nun beş modeli var. ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Model Y araçları programa dahil olurken, Model 3 programa alınmadı.