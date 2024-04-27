Tesla'nın otopilot özelliği 13 ölümcül kazaya neden oldu

ABD'nin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Tesla'nın otopilot özelliği hakkında açılan soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.



Ağustos 2021'de başlatılan üç yıllık otopilot güvenlik soruşturması sırasında, bir veya daha fazla ölümle sonuçlanan en az 13 Tesla kazasının otopilot özelliğiyle ilgili olduğu tespit edildi.



Ayrıca "Tesla'nın zayıf sürücü etkileşim sisteminin otopilotun izin verilen çalışma yetenekleri için uygun olmadığına" ve bunun "kritik bir güvenlik açığına" yol açtığına dair kanıtlar da bulundu.



NHTSA ayrıca Tesla'nın otopilot özelliğinin "sürücüleri otomasyona aşırı güvenmeye davet edebileceği" yönündeki endişelerini de dile getirdi.



Tesla ise ABD'de 2,3 milyon aracını (ABD yollarındaki araçlarının neredeyse tamamını) geri çağırdı.



Şirket bu geri çağırmanın nedeninin sürücülerin gelişmiş sürücü destek sistemini kullanırken daha dikkatli olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

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