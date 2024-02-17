Fransa ile Ukrayna arasında 3 milyar euroluk anlaşma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Kiev’e 3 milyar euro değerinde askeri yardım gönderme taahhüdünü içeren bir güvenlik anlaşması imzaladı.

Fransa ile Ukrayna arasında 3 milyar euroluk anlaşma

Devlet Başkanı , Almanya ziyaretinin ardından ’nın başkenti Paris’e geldi.

Başkentteki Elysee Sarayı’nda bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı ile Zelenski, yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı. Anlaşma, Kiev'e 3 milyar euro değerinde askeri yardım gönderme taahhüdü içeriyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın 10 yıl süreceği ve mali taahhütler de dahil olmak üzere Fransa tarafının kesin taahhütlerini içereceği belirtildi. Açıklamada, ayrıntı verilmeden topçuluk alanında da işbirliğinin güçlendirileceği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün erken saatlerde Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelmiş, iki ülke arasında güvenlik işbirliği ve uzun vadeli desteğe ilişkin 10 yıllık bir anlaşma imzalanmıştı.

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