Fransa parlamentosunda Filistin protestosu

Fransa’da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Sebastien Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine parlamentodaki oturuma ara verildi.

Fransa parlamentosunda Filistin protestosu

parlamentosunda bayrağı krize neden oldu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Sebastien Delogu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dikkat çekmek için Ticaret Bakanı Franck Riester'in Gazze’deki saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtladığı sırada Filistin bayrağı açtı.

Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet, ise bunu üzerine parlamentodaki oturuma ara vererek, "Bu kabul edilemez" dedi.

LFI tarafından yapılan açıklamada, "Barışın sesini her yerde, her zaman taşımaya devam edeceğiz" denildi.

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