Fransa tartışmalı Covid-19’la mücadele yasa tasarısını kabul etti

Fransa Ulusal Meclisinde 2 gün ve gecedir tartışılan yasa tasarısı, 86’ya karşı 117 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Tasarı bugün Senato tarafından hızlandırılmış prosedürle ele alınacak.



Hükümet, tasarının bu hafta sonunda yasalaşmasını istiyor.​​​​​​​



Milletvekilleri arasında ciddi tartışmalara neden olan yasa tasarısı, hastane ve bakım evi çalışanlarına Covid-19 aşısını zorunlu hale getiriyor, Covid-19 sağlık kartı uygulamasının alanını genişletiyor.



Uygulama, belli etkinlik ve mekanlara girişte Covid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.



Tasarı ayrıca, şu ana kadar konser gibi geniş katılımlı etkinliklerde uygulanan Covid-19 sağlık kartı uygulamasını kafeler, restoranlar, toplu taşıma, 50 kişiden fazla kişinin bulunduğu tüm kapalı mekanlar ile eğlence parklarına zorunlu kılıyor.



Bu işletmelerinin işverenlerine, uygulamaya uymayan çalışanlarına 2 ay süreyle maaş vermeme, uymamakta ısrar ederse 2 sonunda işten çıkarma imkanı veren yasa tasarısı, 30 gün içerisinde 3 defa Covid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası getiriyor.



Yasa tasarısı, virüse yakalanan kişilerin zorunlu izolasyonunu da öngörüyor.