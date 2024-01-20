Fransa ve Almanya, ulusal müzelerdeki yabancı eserleri iade edecek

Almanya ve Fransa, ulusal müze koleksiyonlarındaki Afrika mirası eserlerin kökenini araştırmak için 2,1 milyon euroluk bir fon ortaklığı oluşturdu. Bu araştırmalar sonucunda kökeni belirlenen eserler sahip ülkelere iade edilecek.



Cuma günü Berlin'de başlatılan ve iki ülkenin yıllık 360 bin euro katkı sağlayacağı fon üç yıl sürecek.



Afrika'nın herhangi bir yerine ait olabilecek tüm nesneler üzerinde araştırmalar yapılacak ancak önceliğin Togo ve Kamerun gibi Fransa ve Almanya tarafından sömürgeleştirilen ülkelere verilmesi bekleniyor.



Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de Afrika'nın yağmalanan kültürel mirasını iade etmek için "mümkün olan her şeyi yapacağını" açıklamasıyla Afrika mirası nesnelerinin iadesine ilişkin Avrupa çapında bir hareket başlatıldı.



Fransa 2021'de 26 eseri Benin'e iade etti ancak son yıllarda bu çabalar durdu.



2023 yılı sonunda yurt dışında yağmalanan kültürel varlıkların iadesine ilişkin yasa mecliste muhalefet tarafından reddedildi.

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Kasım 2022'de bir Alman vakfı, toplu olarak Benin bronzları olarak bilinen ilk kapsamlı eser veritabanını finanse etti. Bir yıl sonra Almanya dışişleri bakanı 21 bronzu Nijerya'ya iade etti.



İlk kez 19. yüzyılın sonlarında imparatorluk Almanya'sı tarafından sömürgeleştirilen Kamerun, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere ve Fransa tarafından işgal edildi ve idari bölgelere bölündü.



Avrupa müzelerinde sergilenen Kamerun mirasına ait kültürel nesnelerin çoğuna Alman sömürge yönetimi sırasında el konuldu.



Geçen Haziran ayında, Alman müzeleri tarafından tutulan Kamerun mirası nesnelerinin haritasını çıkarmaya yönelik bir proje, 40 binden fazla nesne tespit etti.



Almanya'nın kültür ve medyadan sorumlu federal komiseri Claudia Roth, "Programın başlangıcı, sınırlar ötesinde bilim ve kültür arasındaki işbirliklerin bunun gibi önemli projeleri mümkün kıldığını ve bu gibi zorlu zamanlarda buna çok ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin