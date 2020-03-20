Fransa'da 130 bin kişi yurtdışında mahsur

Fransız radyosuna açıklamalarda bulunan Le Drian, 130 bin vatandaşı ülkeye geri getirmenin temel prensipleri olduğunu belirterek, "ancak sakin ve sabırlı olmalarını istiyoruz" dedi.



Öte yandan yurtdışında yaşayan Fransız sayısının da 3 milyon civarında olduğunu kaydeden Le Drian, hepsini bulundukları yerde kalmaya çağırdı. Bakan Drian, hükümetin Fransa'da mevcut yönergelere yeterince uyulmadığı takdirde insanların hareketlerini sınırlamak için kısıtlamaları güçlendirmeye hazır olduğu konusunda uyarıda bulundu.

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