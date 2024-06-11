Fransa'da erken seçim krizi | Cumhuriyetçilerin lideri aşırı sağ ile ittifak sinyali verdi, partisi istifaya çağırdı

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yarattığı siyasi kriz büyüyor.

Sol kanat ve Yeşillerin erken seçimler için ortak aday çıkarma açıklamasının ardından bir ittifak sinyali de Cumhuriyetçilerden geldi.

Fransa'nın muhafazakar Cumhuriyetçiler Partisi Başkanı Eric Ciotti, bugün yaptığı açıklamada, parlamento seçimlerinde partisinin adayları ile Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi arasında ülke çapında bir ittifak çağrısında bulundu.

Ciotti, TF1 televizyonuna verdiği demeçte “Aynı şeyleri söylüyoruz, bu yüzden hayali muhalefet yapmayı bırakalım” dedi.



Ciotti, RN parti liderleri Le Pen ve Jordan Bardella ile görüştükten sonra Cumhuriyetçilerin parlamentoda grup kurmaya yetecek kadar sandalye elde etmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.



Ciotti, “Bir tür ittifaka ihtiyacımız var ve ben de bunu öneriyorum. Seçmenlerin büyük çoğunluğu bunu istiyor” diye konuştu.



Fransız AFP haber ajansına göre Cumhuriyetçilerin daha muhafazakar kanadından gelen Ciotti'nin çağrısı, parti içinde bir çatlak yaratabilir.

Partinin daha merkezci üyeleri şimdiden böyle bir hamleyi onaylamayacaklarını açıkladı.

PARTİDE ÇATLAK YARATTI



Cumhuriyetçilerin parlamentonun alt kanadındaki lideri Olivier Marleix, aşırı sağcı bir hareketle “herhangi bir anlaşmayı” desteklemeyeceğini söyledi.



Marleix Ciotti'nin istifasını talep etti.

Fransa Senato Başkanı ve muhafazakar partinin üst düzey isimlerinden Gerard Larcher da Ciotti'nin Cumhuriyetçi Parti başkanlığından istifa etmesi çağrılarına katıldı.



Larcher, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda “Bence artık hareketimizin başkanı olamaz” dedi.



Ulusal Birlik'in üç hafta sonra yapılacak erken seçimlerden en güçlü parti olarak çıkması bekleniyor ancak parti mutlak çoğunluğu elde edemeyebilir.