Fransa'da ırkçılık: Aşırı sağcı vekil siyahi vekile 'Afrika'ya dönsün' dedi

Fransa'da Ulusal Meclis'te hükümete soru faslında Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) partili siyahi milletvekilli Carlos Martens Bilongo, Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisinin kurtardığı ve 11 gündür Akdeniz'de mahsur kalan 234 kişinin durumunu gündeme getirdi.



Bu sırada, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) milletvekilli Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" diye bağırdı

﻿HAKARETİN ARDINDAN OTURUM SONLANDIRILDI



Diğer milletvekillerinin seslerinin yükselmesi ve gelen tepkiler üzerine oturuma 5 dakika ara verildi.



Ardından, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet olayın ciddiyeti karşısında gerekli yaptırımların, Meclis'in genel işleyişiyle ve organizasyonuyla ilgili yetkisi olan Meclis Bürosunda ele alınmasına karar verdiğini açıkladı ve oturumu sonlandırdı.

OLAY MECLİS BÜROSUNDA DEĞERLENDİRİLECEK



Fransa'da sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliğinin (Nupes) yazılı açıklamasında, yarın olağanüstü şekilde toplanacak Meclis Bürosunda de Fournas için en yüksek yaptırımı isteyecekleri kaydedildi.



Bilongo oturum çıkışı basına yaptığı açıklamada, "Bugün ten rengime geri gönderildim. Fransa'da doğdum, Fransız milletvekiliyim." diyerek RN'nin gerçek yüzünü gördüklerine değindi.



De Fournas ise, "Afrika'ya geri dönsün" cümlesiyle Bilango'yu değil, göçmen gemisini kastettiğini savundu.