Fransa'da kabine tartışma yarattı

Fransa'nın en genç ve ilk eşcinsel Başbakanı Gabriel Attal, kabine seçimleriyle de tartışma yarattı. Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Stephane Sejourne getirildi.



38 yaşındaki Sejourne, Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminin en genç dışişleri bakanı oldu. Sejourne'nın bir başka özelliği ise Attal'ın eski sevgilisi olması. Attal ve Sejourne, birlikteliklerini 2018'de açıklamıştı. Çift resmen ayrıldıklarını açıklamasa da, Attal Geçtiğimiz ekim ayında partneri olmadığını bildirmişti.



Tartışma yaratan bir başka isim de Kültür Bakanlığına getirilen Rachida Dati oldu. Muhalefetteki Cumhuriyetçiler partisi üyesi olan Dati kabineye alınmasının ardından Partisinden ihraç edildi.



Emmanuel Macron'a yönelik sert eleştirileriyle tanınan Dati, daha önce eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı.



Yeni kabinede İçişleri finans, savunma ve adalet bakanları değişmezken, Önceki kabinde Spor Bakanı olan Amelie Oudea-Castera'nın çalışma alanı genişletildi. Oudea-Castera, artık Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı görevini üstlenecek.



34 yaşındaki Gabriel Attal 9 Ocak'ta eski Başbakan Elisabeth Borne'un yerine başbakan olarak getirilmişti.



Milletvekili olan Attal, daha önce hükümet sözcülüğü ve eğitim bakanlığı görevlerini üstlenmişti.