Fransa'da olağanüstü keşif: 2 bin yıllık kalıntılar bulundu

Fransa'da 2 bin yıl öncesine ait at mezarları bulundu.

Dokuz büyük mezarda 28 aygırın bulunduğu atlar, öldükten kısa bir süre sonra sağ taraflarına yatırılmış ve başları güneye bakacak şekilde çukurlara yerleştirilmişti.

Yakınlardaki bir mezarda ise başları batıya bakan iki köpeğin kalıntıları bulundu.



Fransa Ulusal Arkeoloji Araştırmaları Önleyici Enstitüsü'nden (Inrap) uzmanlar, karbon tarihleme yöntemiyle kalıntıların, Roma’nın eski Galya’yı fethetmesinin sonu ve antik Roma İmparatorluğu’nun başlangıcı olan M.Ö 100 ile M.S 100 yılları arasına ait olduğunu belirledi.

RİTÜELİN PARÇASI OLABİLİR



Arkeologlar hayvanların savaşta mı öldürüldüğünü yoksa bir ritüelin parçası olarak mı gömüldüğünü belirlemeye çalışıyor.

Kalıntılar parazitler açısından da inceleniyor ancak yalnızca erkek yetişkin atların gömülmüş olması, bir hayvan hastalığı olasılığını düşük kılıyor.



Kazı alanında ayrıca döneme ait binalar, hendekler ve bir ortaçağ yolu da bulundu.

İlk ortaya çıkarılan çukur, iki sıra halinde üst üste yerleştirilmiş 10 tam at iskeleti içeriyordu. Bu düzen, Fransa’nın başka yerlerinde yapılan önceki keşiflerle benzerlik taşıyor.



