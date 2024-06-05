Fransa'da olimpiyat hazırlıkları: Paris polisi helikopter ile Eyfel Kulesi'nden geçti

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz'da başlayacak Yaz olimpiyatları öncesi emniyet güçlerinin hazırlıkları sürüyor. Olimpiyata hazırlık çalışmaları yapan Paris polisi kentin en ünlü yapısı olan Eyfel kulesinin ayaklarının arasından helikopterle geçiş yaptı. Paris polisinin Olimpiyatlar öncesi pek çok farklı noktada alçak irtifa eğitimleri yaptığı belirtiliyor.

Fransa'da olimpiyat hazırlıkları: Paris polisi helikopter ile Eyfel Kulesi'nden geçti

Bu yıl 'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına günler kaldı. Olimpiyatlar öncesi emniyet güçlerinin hazırlıkları devam ediyor.

Fransa'da, bir polis helikopteri Olimpiyat Oyunlarına güvenlik hazırlıkları için Eyfel Kulesi'nin birinci katının hemen altından, alçak bir irtifada uçtu.

polis yetkilileri, “Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına yönelik operasyonel hazırlıkların bir parçası olarak referans haritasının çıkarılması” amacıyla geçen hafta boyunca Paris çevresinde alçak irtifa tatbikat uçuşları düzenlediklerini açıkladı.

OLİMPİYATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.

1916'da I. Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.

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