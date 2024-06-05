Fransa'da olimpiyat hazırlıkları: Paris polisi helikopter ile Eyfel Kulesi'nden geçti

Bu yıl Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına günler kaldı. Olimpiyatlar öncesi Fransa emniyet güçlerinin hazırlıkları devam ediyor.



Fransa'da, bir polis helikopteri Olimpiyat Oyunlarına güvenlik hazırlıkları için Eyfel Kulesi'nin birinci katının hemen altından, alçak bir irtifada uçtu.



Paris polis yetkilileri, “Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına yönelik operasyonel hazırlıkların bir parçası olarak referans haritasının çıkarılması” amacıyla geçen hafta boyunca Paris çevresinde alçak irtifa tatbikat uçuşları düzenlediklerini açıkladı.



OLİMPİYATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.



1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.

