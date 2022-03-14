Fransa'da Ukrayna yanlıları, Putin'in eski damadının malikanesini bastı

Fransa'nın güney bölgesindeki tatil kasabası Biarritz'de Ukrayna yanlısı aktivistler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Shamalov'un villasını bastı. Polis, olaya ilişkin Sarı Yelekli aktivist Pierre Haffner'i gözaltına aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 16:58

Fransa'da Ukrayna yanlıları, Putin'in eski damadının malikanesini bastı

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basınındaki haberlere göre, Bask bölgesinde "Sarı Yelekli"lerin önde gelen isimlerinden Pierre Haffner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Rusya Devlet Başkanı 'in kızı Katerina Tikhonova'nın eski eşinin villasını basarak binaya bayrağı astı.

Shamalov'un malikanesine giren aktivistler, villayı Ukraynalı mültecilere ayırmak istediklerini açıkladı.

Katerina Tikhonova ve Kirill Shamalov 2018 yılında boşanmıştı. Katerina Tikhonova ve Kirill Shamalov 2018 yılında boşanmıştı.

Olaya ilişkin sosyal medyada yayımlanan bir videoda kimliği belirsiz kişiler, deniz fenerine yakın villaya giriyor ve aralarında bir kişi balkona çıkarak Ukrayna bayrağı sallıyor.

Güvenlik güçleri, aktivist oldukları belirtilen kişilere müdahale etti ve grupta yer alan Sarı Yelekli Haffner'i gözaltına aldı.

Hafner'in yakın zamanda savcı karşısına çıkacağı belirtiliyor.

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