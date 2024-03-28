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Fransa'dan UNRWA'ya 30 milyon euroluk destek

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de savaş devam ederken bölgede en etkin çalışan yardım kuruluşlarından olan UNRWA'ya 30 milyon euroluk finansman sağlayacağını duyurdu.

Fransa'dan UNRWA'ya 30 milyon euroluk destek

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın, Gazze'deki yıkıcı savaş sürerken operasyonlarını desteklemek için bu yıl Filistinli mülteci örgütü UNRWA'ya 30 milyon euronun üzerinde finansman sağlayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christophe Lemoine gazetecilere verdiği demeçte, "UNRWA'nın misyonlarını nefret ve şiddete teşvikten uzak bir ruhla yerine getirmesi için gerekli koşulların yerine getirilmesi için katkılarımızı sunacağız" dedi.

Ajansa bir sonraki ödemenin ne zaman yapılacağını söylemedi. Her zamanki üç aylık programa göre bir sonraki ödeme Nisan ayında verilecek.

Bu hafta ABD kongresi, UNRWA fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısını onaylamıştı.

Tüm yardımların kesilmesi halinde UNRWA'nın yardım faaliyetlerine devam edemeyeceği açıklanmıştı.

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