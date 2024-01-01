Fransa'da yıldırım nedeniyle onlarca uçuş iptal edildi

Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde bulunan Brest Havalimanı'nın kontrol kulesine yıldırım çarptığı için onlarca uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Fransa'da yıldırım nedeniyle onlarca uçuş iptal edildi

Le Figaro'nun haberine göre, Brest internet sitesinden yapılan paylaşımda, tüm önlemlere rağmen kontrol kulesine 30 Aralık gecesi çarptığı ve oluşan arızadan dolayı yarın öğlene kadar havalimanı uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.

Havalimanının yılın en yoğun olduğu günlerde, yıldırım çarpmasından kaynaklı onlarca uçuş yapılamadı.

'nın batı, kuzey ve kuzeybatı bölgelerinden Bretonya, Cotes d'Armor ve Morbihan'da, olumsuz hava şartları nedeniyle alarm seviyesi 30 Aralık'ta turuncuya yükseltilmişti.

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