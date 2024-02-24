Fransız çiftçiler Paris'te tarım fuarını bastı

Fransız çiftçiler protestolarına devam ediyor. Tarım Bakanlığ^'na giden yolları kapatmalarının ardından bugün de büyük bir tarım fuarını basan çiftçiler polislerle karşı karşıya geldi.



Öfkeli kalabalık Fransız lider Emmanuel Macron'a yönelik küfürlü sloganlar atarak istifasını isteyen çağrılarda bulundu.



Fransız çiftçiler "Burası bizim evimiz!" diye bağırarak eylemlerine devam ederken çevik kuvvet polisi gösteriyi kontrol altına almaya çalıştı.



Göstericiler ve polis arasında çatışmalar yaşandı ve polis en az bir çitçiyi gözaltına aldı.



Fransız çiftçi sendikası liderleriyle kahvaltı yapan Macron daha sonrasnda tarım fuarına katılmayı planlıyordu.



Eylemlerden sonra Fransız lider çiftçiler, gıda işleyicileri ve perakendecilerle bir araya geleceği fuar ziyaretini iptal etti.



Paris Tarım Fuarı dokuz gün boyunca yaklaşık 600 bin ziyaretçi ağırlayan ve Fransa'da büyük ilgi gören önemli bir etkinlik.



Fransız çiftçiler bu ayın başlarında protestoları büyük ölçüde askıya almıştı. Ancak protestolar bu hafta hükümete baskı oluşturmak için yeniden başladı.

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