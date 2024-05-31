Fransız polisi, Paris Olimpiyatları'na saldırı planladığı iddiasıyla Çeçen bir adamı tutukladı

Fransa, Paris Olimpiyatları'na saldırı şüphesi ile bir kişi tutukladı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Fransız güvenlik güçlerinin Temmuz-Ağustos Olimpiyat Oyunları sırasında bir futbol maçına “İslamcılardan esinlenen” bir saldırı planladığından şüphelenilen Çeçen bir adamı tutukladığını bildirdi.



Bakanlık, DGSI iç istihbarat teşkilatının Fransa'nın güneydoğusundaki Saint-Etienne'de “18 yaşında Çeçen kökenli bir kişiyi tutukladığını” açıkladı ve bunu “Olimpiyat Oyunlarına karşı engellenen ilk saldırı” olarak nitelendirdi.



Fransa, yaklaşık 10 milyon ziyaretçi ve 10 bin sporcunun beklendiği Paris Oyunları öncesinde saldırılara karşı en yüksek alarm seviyesinde bulunuyor.



Oyunlar çoğunlukla başkentte düzenlenecek ancak Fransa'nın diğer şehir ve kasabaları da bazı disiplinlere ve bireysel oyunlara ev sahipliği yapacak.



İçişleri Bakanlığı, tutuklanan kişinin, “Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard stadyumunda yapılacak futbol maçları sırasında aktif olarak saldırı hazırlığında olduğundan” şüphelenildiğini açıkladı.