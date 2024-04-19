G7 dışişleri bakanları: İran'ı Ortadoğu'daki "kötü niyetli eylemlerinden" sorumlu tutacağız

İtalya'nın Capri adasında son toplantıyı yapan G7 dışişleri bakanları, İran'ı Ortadoğu'daki "kötü niyetli ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden" sorumlu tutacaklarını söyledi. Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkes çağrısı yapan bakanlar, İran ve İsrail'e daha fazla tırmandırmadan kaçınmaları çağrısı yaptı. Bakanlar, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlemesine karşı olduklarını da belirtti.

G7 dışişleri bakanları: İran'ı Ortadoğu'daki "kötü niyetli eylemlerinden" sorumlu tutacağız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (sağda) İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir arada.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisine sahip ülkenin dışişleri bakanları, 'nın Capri adasında bugün son oturum için bir araya geldi.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'nın bakanlarından oluşan grup, İran'ı Ortadoğu'daki "kötü niyetli ve istikrarsızlaştırıcı  eylemlerinden" sorumlu tutacaklarını söyledi.

İsrailli rehinelerin derhal serbest bırakılması ve Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkes çağrısı yapan dışişleri bakanları, İran ve İsrail'e daha fazla tırmandırmadan kaçınmaları çağrısı yaptı.

G7 dışişleri bakanları, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlemesine karşı olduklarını söylerken, bunun siviller açısından "felaket sonuçlar" doğuracağı uyarısında bulundu.

Bakanlar, "Gazze'deki yıkıcı ve büyüyen insani krizi hafifletmek için daha fazlasının yapılması gerekiyor" diye ekledi.

G7 dışişleri bakanları: İran'ı Ortadoğu'daki "kötü niyetli eylemlerinden" sorumlu tutacağız - 1 G7 bakanları ve İsrail'i protesto eden Filistin yanlıları  "Soykırıma son verin" yazılı pankart taşıdı.

DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARI KRİZİ

Toplantının bir diğer temel konusu 'ydı. Dondurulmuş Rus varlıklarını, 'ya yardım için kullanmanın yollarını aramaya devam ettiklerini söyleyen bakanlar, finans kuruluşlarını Rus ordusuna desteği kesmeye çağırdı ve bunun gerçekleşmesi için adım atacaklarını kaydetti.

G7 dışişleri bakanları ayrıca Rusya'ya balistik füze transferi yapması  halinde İran'a karşı "yeni ve önemli" önlemler uygulanacağını belirtti.

UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRECEKLER

Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da katıldı.

Kuleba, Rusya'ya karşı savaşta yardımcı olmak için gereken "özel adımları" G7 ile belirlediklerini söyledi.

Rusya'nın zafer kazanması halinde Avrupa'nın savaşa sürükleneceğini öne süren Kuleba, "Avrupa'yı daha büyük bir savaştan kurtarmak için Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede gerekli tüm kaynakları sağlama" kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Yayınlanan taslak sonuç bildirisine göre G7 dışişleri bakanları "hayat kurtarmak ve kritik altyapıyı korumak için Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye" kararlı olduklarını ve bu amaçla ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

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