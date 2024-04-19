G7 dışişleri bakanları: İran'ı Ortadoğu'daki "kötü niyetli eylemlerinden" sorumlu tutacağız

DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARI KRİZİ



Toplantının bir diğer temel konusu Rusya'ydı. Dondurulmuş Rus varlıklarını, Ukrayna'ya yardım için kullanmanın yollarını aramaya devam ettiklerini söyleyen bakanlar, finans kuruluşlarını Rus ordusuna desteği kesmeye çağırdı ve bunun gerçekleşmesi için adım atacaklarını kaydetti.



G7 dışişleri bakanları ayrıca Rusya'ya balistik füze transferi yapması halinde İran'a karşı "yeni ve önemli" önlemler uygulanacağını belirtti.



UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRECEKLER



Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da katıldı.



Kuleba, Rusya'ya karşı savaşta yardımcı olmak için gereken "özel adımları" G7 ile belirlediklerini söyledi.



Rusya'nın zafer kazanması halinde Avrupa'nın savaşa sürükleneceğini öne süren Kuleba, "Avrupa'yı daha büyük bir savaştan kurtarmak için Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede gerekli tüm kaynakları sağlama" kapasitesine sahip olduğunu söyledi.



Yayınlanan taslak sonuç bildirisine göre G7 dışişleri bakanları "hayat kurtarmak ve kritik altyapıyı korumak için Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye" kararlı olduklarını ve bu amaçla ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.