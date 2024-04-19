G7 dışişleri bakanları: İran'ı Ortadoğu'daki "kötü niyetli eylemlerinden" sorumlu tutacağız

Dünyanın en büyük 7 ekonomisine sahip ülkenin dışişleri bakanları, İtalya'nın Capri adasında bugün son oturum için bir araya geldi.
ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'nın bakanlarından oluşan grup, İran'ı Ortadoğu'daki "kötü niyetli ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden" sorumlu tutacaklarını söyledi.
İsrailli rehinelerin derhal serbest bırakılması ve Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkes çağrısı yapan dışişleri bakanları, İran ve İsrail'e daha fazla tırmandırmadan kaçınmaları çağrısı yaptı.
G7 dışişleri bakanları, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlemesine karşı olduklarını söylerken, bunun siviller açısından "felaket sonuçlar" doğuracağı uyarısında bulundu.
Bakanlar, "Gazze'deki yıkıcı ve büyüyen insani krizi hafifletmek için daha fazlasının yapılması gerekiyor" diye ekledi.
DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARI KRİZİ
Toplantının bir diğer temel konusu Rusya'ydı. Dondurulmuş Rus varlıklarını, Ukrayna'ya yardım için kullanmanın yollarını aramaya devam ettiklerini söyleyen bakanlar, finans kuruluşlarını Rus ordusuna desteği kesmeye çağırdı ve bunun gerçekleşmesi için adım atacaklarını kaydetti.
G7 dışişleri bakanları ayrıca Rusya'ya balistik füze transferi yapması halinde İran'a karşı "yeni ve önemli" önlemler uygulanacağını belirtti.
UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRECEKLER
Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da katıldı.
Kuleba, Rusya'ya karşı savaşta yardımcı olmak için gereken "özel adımları" G7 ile belirlediklerini söyledi.
Rusya'nın zafer kazanması halinde Avrupa'nın savaşa sürükleneceğini öne süren Kuleba, "Avrupa'yı daha büyük bir savaştan kurtarmak için Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede gerekli tüm kaynakları sağlama" kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
Yayınlanan taslak sonuç bildirisine göre G7 dışişleri bakanları "hayat kurtarmak ve kritik altyapıyı korumak için Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye" kararlı olduklarını ve bu amaçla ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını ifade etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Rusya
- Ukrayna
- İtalya