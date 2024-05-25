G7 maliye bakanlarından İsrail'e çağrı, Rusya'ya uyarı

G7 Maliye Bakanları Toplantısı, İtalya'da devam ediyor.



Bakanlar, bugün yaptıkları taslak açıklamada, hukuk sistemlerine uygun olarak, Ukrayna'da yol açtığı zararı ödeyene kadar Rus varlıklarının dondurulacağını söyledi.

Haziran ayındaki zirvede G7 liderlerinin değerlendirmesi için Ukrayna'ya kredi konusunda seçenekler sunacaklarını da belirttiler.

Bakanlar ayrıca Çin ile ilgili endişelerini de dile getirdi.

Açıklamada, "Çin'in işçilerimizi, sektörlerimizi ve ekonomik dirençliliğimizi baltalaya piyasa dışı politika ve uygulamaları kapsamlı bir şekilde kullanmasından endişe duyuyoruz" denildi.



Çin konusunda Dünya Ticaret Örgütü ilkeleri doğrultusunda "eşit bir oyun alanı sağlamak için" adım atmayı değerlendireceklerini de ifade ettiler.

Öte yandan G7 maliye bakanları, küresel asgari vergi anlaşmasının ilk ayağını Haziran 2024 sonuna kadar imzalamayı hedeflediklerini kaydetti.



Bakanlar, acil mali ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, alıkonulan gümrük gelirlerini Filistin otoritesine bırakması konusunda İsrail'e çağrıda bulundu.

Liderler, İsrail'e, İsrail ve Filistin bankaları arasındaki muhabir bankacılık hizmetlerinin devam etmesini sağlama çağrısı da yaptı.

