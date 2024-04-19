G7 toplantısının yapıldığı Capri Adası'ndan gelen feribot rıhtıma çarptı: 29 yaralı

İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısının ardından G7 dışişleri bakanları bugün İtalya'nın Capri adasında bir araya geldi. Görüşmenin gerçekleştiği Capri Adası'ndan yolcu taşıyan bir feribot Napoli'de rıhtıma çarptı. Feribotta bulunan 29 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere götürüldü. Feribotta yaralananların G7 toplantısına katılanlardan olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

G7 toplantısının yapıldığı Capri Adası'ndan gelen feribot rıhtıma çarptı: 29 yaralı

'da G7 Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapan Capri Adası'ndan insanları taşıyan feribotun Napoli'de rıhtıma çarpışması sonucu en az 29 kişi yaralandı.

Yerel sağlık yetkilileri, yaralı yolcuların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını söyledi. Yaralıların çoğunda sadece hafif yaralar bulunurken bir kişinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Yaralananların kimliğine veya aralarında bugün sona eren G7 toplantısına katılanların olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, çarpışma şiddetli rüzgarların sekteye uğrattığı bağlama çalışmaları sırasında meydana geldi.

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