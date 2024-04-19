G7 toplantısının yapıldığı Capri Adası'ndan gelen feribot rıhtıma çarptı: 29 yaralı

İtalya'da G7 Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapan Capri Adası'ndan insanları taşıyan feribotun Napoli'de rıhtıma çarpışması sonucu en az 29 kişi yaralandı.



Yerel sağlık yetkilileri, yaralı yolcuların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını söyledi. Yaralıların çoğunda sadece hafif yaralar bulunurken bir kişinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.



Yaralananların kimliğine veya aralarında bugün sona eren G7 toplantısına katılanların olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Yerel basında çıkan haberlere göre, çarpışma şiddetli rüzgarların sekteye uğrattığı bağlama çalışmaları sırasında meydana geldi.

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