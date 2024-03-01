Gana parlamentosu karanlığa gömüldü

Gana parlamentosu 1,8 milyon dolarlık borcu nedeniyle elektriksiz kaldı.



Gana parlamentosu, Gana Elektrik Şirketi'nin (ECG) ödenmeyen borç nedeniyle elektriği kesmesi sonucu karanlığa gömüldü.



Elektrik kesintinin ardından parlamentoda bulunan milletvekilleri yerel dilde sloganlar attı.



Gana Devlet Başkanının Ulusa Sesleniş konuşması tartışıldığı sırada yaşanan kesinti nedeniyle asansörde mahsur kalanlar oldu.



Jeneratörün devreye girmesiyle parlamentoya yeniden elektrik sağlandı.



Gana Elektrik Şirketi (ECG) İletişim Direktörü William Boateng, parlamentonun borcu nedeniyle böyle bir karar alındığını, kalan borcun bir hafta içinde ödeneceği taahhüdünde bulunulmasının ardından parlamentoya elektrik sağlandığını söyledi.

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