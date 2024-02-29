Gana'da yeni yasa tasarısı: Eşcinsellere hapis cezası verilecek

Gana'da kendisini eşcinsel olarak tanımlayan LGBT üyelerine üç yıla kadar hapis cezası öngören yeni bir yasa parlamento tarafından kabul edildi.



Ayrıca LGBT gruplarını oluşturan veya finansal destek sağlayanlar için de beş yıl hapis cezası öngörülüyor.



Milletvekilleri hapis cezalarının toplum hizmeti ve danışmanlıkla değiştirilmesi yönündeki girişimleri engelledi.



Gana'nın iki büyük siyasi partisinin desteğini alan tasarı, ancak Başkan Nana Akufo-Addo'nun imzalayıp yasalaştırması durumunda yürürlüğe girecek. Başkan daha önce Ganalıların çoğunluğu isterse bunu yapacağını söylemişti.



Geçen ay Uluslararası Af Örgütü, tasarının eşcinsel bireylerin "temel hak ve özgürlüklerine ciddi tehditler oluşturduğu" konusunda uyarmıştı.



Aktivistler artık LGBTQ+ topluluğu üyelerine ve onların hakları için kampanya yürütenlere karşı "cadı avı" başlatılmasından korkuyor ve bazılarının saklanmak zorunda kalacağını söylüyor.



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