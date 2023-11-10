Gana'ya 102,6 milyon dolarlık destek

AfDB Gana Temsilcisi Eyerusalem Fasika, yaptığı açıklamada, AfDB'nin Gana'nın "Mali Konsolidasyon ve Ekonomik İyileştirme Programı"na destek için ülkeye hibe olarak 102,6 milyon dolarlık bütçe destek programı yapılmasını onayladığını belirtti.



Fasika, programın, kamu maliyesinin güçlendirilmesi, verimliliğin arttırılması ve istihdam yaratılması yoluyla hükümetin ekonomik toparlanma reformlarını kolaylaştıracağını ifade etti.



Kakao, altın ve enerji kaynaklarına sahip Gana, küresel Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna çatışmasının tetiklediği artan borç yüküyle boğuşuyor.



Gana 3 yıl önce IMF programından çıkmış ancak son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.