ABD'de İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan Victor Casado'nun, daha önce "rüşvet almadığı" şeklindeki ifadesini değiştirerek, Sarraf'tan rüşvet aldığını itiraf ettiği bildirildi.



New York Güney Bölgesi Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, gardiyan Casado'nun hakim karşısında hakkında yapılan suçlamaları kabul ettiği belirtildi.



Casado, daha önceki ifadesini değiştirerek, Sarraf'tan farklı kerelerde toplam 50 bin dolar civarında rüşvet aldığını ve Sarraf için Metropolitan Hapishanesine (MCC) alkol, cep telefonu ve bazı vitaminler dahil birçok maddeyi soktuğunu itiraf etti.



Rıza Sarraf, geçen yıl duruşmalar sırasında tutuklu bulunduğu cezaevindeki bir gardiyana, cep telefonu ve alkol karşılığında Türk avukatı vasıtasıyla yaklaşık 45 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etmişti.



İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi suçlar atfedilen Sarraf, Mart 2016'da ABD'de tutuklanmıştı. Davanın başlamasına kısa bir süre kala ise Sarraf kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

